Иван Ургант сказал, что благодаря смогу челябинцы не видят серую и грязную весну

Иван Ургант пошутил про челябинский смог во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам телеведущего, сейчас в столице Южного Урала «не самая радужная весна» — серо, грязно и пасмурно. Однако благодаря смогу местные жители ее не видят, отметил Иван Ургант. Затем ведущий показал фотографию, каким, по его мнению, видят горожане Челябинск. На снимке - разноцветные яркие многоэтажки и такое же небо, но все изображение искажено.

Видео: Вечерний Ургант / youtube-канал 31 канал Челябинск

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