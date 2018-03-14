Челябинск
- -4 ... -6 C°
- -7 ... -9 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Разбор полетов
-
14.03.2018 г. | 09:59Гости эфира: Семенов Юрий, Дик Маргарита
Персонально ваш
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
Иван Ургант сказал, что благодаря смогу челябинцы не видят серую и грязную весну
14.03.2018 г. 11:48
Иван Ургант пошутил про челябинский смог во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
По словам телеведущего, сейчас в столице Южного Урала «не самая радужная весна» — серо, грязно и пасмурно. Однако благодаря смогу местные жители ее не видят, отметил Иван Ургант. Затем ведущий показал фотографию, каким, по его мнению, видят горожане Челябинск. На снимке - разноцветные яркие многоэтажки и такое же небо, но все изображение искажено.
Видео: Вечерний Ургант / youtube-канал 31 канал Челябинск
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 13.03.2018 г. В Челябинске на квадрокоптер сняли дымящиеся трубы заводов во время НМУ
- 13.03.2018 г. Воду в главном питьевом источнике Челябинска обещают сделать чище в 25 раз к 2019 году
- 12.03.2018 г. Выбросы челябинских заводов будут снимать с колеса обозрения
- 12.03.2018 г. В экологическую приемную Челябинска за выходные поступило около 100 жалоб на смог
- 12.03.2018 г. В Челябинске до вторника объявлен режим НМУ