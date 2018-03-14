Челябинцу, жестоко избившему 5-месячную девочку, предъявили обвинение

Фото с сайта sledcom.ru

39-летнего жителя Челябинска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

По версии следствия, все случилось 9 марта в квартире в Курчатовском районе. Мужчина, будучи пьяным, избил 5-месячную девочку — внучку сожительницы. До этого произошла бытовая ссора. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

Обвиняемого заключили под стражу. Вину в совершении преступления он признал, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»