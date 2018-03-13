Жительница Челябинской области погибла в ДТП со снегоуборочным КамАЗом

Фото с сайта гибдд.рф

На трассе в Башкирии столкнулись грузовой автомобиль и Priora.

Авария произошла в понедельник, 12 марта, на 1474-м километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобили двигались в попутном направлении со стороны дороги Уфа-Оренбург в направлении Нагаевского шоссе, сообщили в ГИБДД. Столкнулись снегоочиститель на базе КамАЗа и Lada Priora.

Легковушкой управлял 22-летний житель Казани. 20-летняя жительница Челябинской области, которая находилась в этой машине, погибла. Проводится проверка. «Условия и причины возникновения аварии будут установлены в ходе разбирательства», - отметили в ведомстве.

Фото с сайта гибдд.рф

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