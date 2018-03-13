Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
Разбор полетов
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
В Волгограде новый трамвай из Челябинской области не смог проехать в ворота депо
13.03.2018 г. 09:26
Фото с сайта v1.ru
Трамвай южноуральского производства застрял в воротах волгоградского депо из-за того, что не проходил по габаритам.
Два новых вагона привезли из Усть-Катава на автомобильных тралах. Когда их доставили к воротам депо №5 в Краснооктябрьском районе, рабочие не смогли затолкать трамвай на территорию предприятия.
Всего в Волгоград до конца апреля поставят 20 новых трамвайных вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода, пишет v1.ru.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта v1.ru
Новости на эту тему
- 14.02.2018 г. В День святого Валентина в Челябинске на линию вышел «трамвай любви»
- 02.02.2018 г. В Челябинске транспортники проверяют информацию о ребенке, которого кондуктор высадил из трамвая в мороз
- 25.12.2017 г. Дед Мороз стал водителем трамвая в Челябинске
- 07.12.2017 г. В центре Челябинска снова проблемы с движением трамваев
- 07.11.2017 г. Челябинские трамваи начали работать по новым правилам