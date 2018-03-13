В Волгограде новый трамвай из Челябинской области не смог проехать в ворота депо

Фото с сайта v1.ru

Трамвай южноуральского производства застрял в воротах волгоградского депо из-за того, что не проходил по габаритам.

Два новых вагона привезли из Усть-Катава на автомобильных тралах. Когда их доставили к воротам депо №5 в Краснооктябрьском районе, рабочие не смогли затолкать трамвай на территорию предприятия.

Всего в Волгоград до конца апреля поставят 20 новых трамвайных вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода, пишет v1.ru.

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Фото с сайта v1.ru

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