В Челябинске цены на хрущевки за год снизились на 8,5%

Фото с сайта zelaomos.news

Средняя стоимость хрущевки в Челябинске за год снизилась на 8,5% до 1,4 млн рублей.

По данным N1.RU, больше всего цены упали на такие квартиры на окраинах города. Так, в Курчатовском, Металлургическом и в части Советского хрущевки подешевели почти на 10%. На ЧМЗ средняя цена такой квартиры составляет 1 млн 290 тыс. рублей. В этом районе сосредоточена четверть всех предложений в сегменте хрущевок.

Средняя площадь выставленных на продажу квартир составляет 40 квадратов. Больше всего за прошедший год подешевели однокомнатные и трехкомнатные хрущевки — на 8%.

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Фото с сайта zelaomos.news

Все новости за 13.03.2018 г.»