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Прокуратура проверяет челябинский детсад, где ребенка покормили супом с рвотой
13.03.2018 г. 08:31
Прокуратура начала проверку детского сада в Ленинском районе Челябинска, где, по заявлению родителей, ребенка кормили супом, в который его вырвало.
Об инциденте стало известно со слов родителей одного из детей. Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева, в дошкольном учреждении, расположенном в Ленинском районе, одного из детей во время приема пищи вырвало в тарелку с супом. Но воспитатель продолжила кормить ребенка этой массой. Мать девочки, видевшей все это, утверждает, что ее дочь после этого не могла два месяца питаться в садике — ей становилось плохо при виде еды.
По данным прокуратуры, есть второе заявление, подписанное 11 родителями этой же группы детсада. В нем содержатся жалобы на несправедливые денежные сборы. Надзорное ведомство сейчас проверяет все изложенные факты.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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