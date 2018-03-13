Прокуратура проверяет челябинский детсад, где ребенка покормили супом с рвотой

Фото с сайта cheladmin.ru

Прокуратура начала проверку детского сада в Ленинском районе Челябинска, где, по заявлению родителей, ребенка кормили супом, в который его вырвало.

Об инциденте стало известно со слов родителей одного из детей. Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева, в дошкольном учреждении, расположенном в Ленинском районе, одного из детей во время приема пищи вырвало в тарелку с супом. Но воспитатель продолжила кормить ребенка этой массой. Мать девочки, видевшей все это, утверждает, что ее дочь после этого не могла два месяца питаться в садике — ей становилось плохо при виде еды.

По данным прокуратуры, есть второе заявление, подписанное 11 родителями этой же группы детсада. В нем содержатся жалобы на несправедливые денежные сборы. Надзорное ведомство сейчас проверяет все изложенные факты.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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