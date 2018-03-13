Южноуральцы предлагают назвать талисман юниорского чемпионата мира по хоккею Белоусом или Магнитом

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области идет голосование за лучшее имя для бурого медведя, который ранее был выбран талисманом чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Турнир будет проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Талисманом юниорского чемпионата мира по хоккею стал бурый мишка. Сейчас южноуральцам предлагают проголосовать за одно из 10 имен для него. Это Умка, Пушистик, Уралец, Белоус и Валера. Последние два - в честь легендарного тренера Валерия Белоусова. Также в списке Тимошка, Магнит, Чемпик. В честь олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Макарова медведя предлагают назвать Макаром. Также есть вариант имени, в котором соединены названия двух городов - Челябинска и Магнитогорска - Чема.

Голосование идет в группе чемпионата во «BКонтакте» до 16 марта. Автор имени-победителя получит билеты на финал чемпионата.

Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске. Сборная России U18 сыграет в группе «B». Соперниками будут команды из Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.





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Фото с сайта pravmin74.ru

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