- -6 ... -8 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Южноуральцы предлагают назвать талисман юниорского чемпионата мира по хоккею Белоусом или Магнитом
13.03.2018 г. 08:15
В Челябинской области идет голосование за лучшее имя для бурого медведя, который ранее был выбран талисманом чемпионата мира по хоккею среди юниоров.
Турнир будет проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Талисманом юниорского чемпионата мира по хоккею стал бурый мишка. Сейчас южноуральцам предлагают проголосовать за одно из 10 имен для него. Это Умка, Пушистик, Уралец, Белоус и Валера. Последние два - в честь легендарного тренера Валерия Белоусова. Также в списке Тимошка, Магнит, Чемпик. В честь олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Макарова медведя предлагают назвать Макаром. Также есть вариант имени, в котором соединены названия двух городов - Челябинска и Магнитогорска - Чема.
Голосование идет в группе чемпионата во «BКонтакте» до 16 марта. Автор имени-победителя получит билеты на финал чемпионата.
Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске. Сборная России U18 сыграет в группе «B». Соперниками будут команды из Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта pravmin74.ru
- 11.01.2018 г. На Южном Урале начали продавать билеты на магнитогорские матчи юниорского чемпионата мира по хоккею
- 05.12.2017 г. Стартовала продажа абонементов на матчи юниорского чемпионата мира по хоккею в Челябинске
- 24.10.2017 г. В Челябинской области стартовал конкурс на лучший талисман юниорского чемпионата мира по хоккею
- 20.10.2017 г. Юниорский чемпионат мира, который пройдет в Челябинске, будут показывать в десятках стран