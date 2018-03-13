На дорогах Челябинска появятся специальные полосы для автобусов и троллейбусов

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске хотят создать специальные полосы для общественного транспорта.

С таким предложением выступил директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. По его словам, выделенные полосы помогут избежать постоянных сбоев в расписании движения автобусов и троллейбусов, которые происходят из-за пробок. За соблюдением правил будут следить с помощью видеокамер.

Первую специальную полосу для общественного транспорта планируют выделить на улицах Труда и Энгельса — от Северо-Крымской до проспекта Ленина. Предложение направили заместителю главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 13.03.2018 г.»