На Южном Урале из-за холодов отменили занятия в школах

Фото с сайта news.ykt.ru

В Троицке в связи с низкой температурой отменили занятия в школах для учащихся первой смены с 1 по 7 классы.

По данным официального сайта администрации Троицкого городского округа, утром во вторник, 13 марта, в городе было -27, ветер 1 м/с.

Челябинские школы работают в обычном режиме. В 8 часов утра в столице Южного Урала было -25.

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Фото с сайта news.ykt.ru

Все новости за 13.03.2018 г.»