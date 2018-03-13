Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
Разбор полетов
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
На Южном Урале из-за холодов отменили занятия в школах
13.03.2018 г. 08:05
Фото с сайта news.ykt.ru
В Троицке в связи с низкой температурой отменили занятия в школах для учащихся первой смены с 1 по 7 классы.
По данным официального сайта администрации Троицкого городского округа, утром во вторник, 13 марта, в городе было -27, ветер 1 м/с.
Челябинские школы работают в обычном режиме. В 8 часов утра в столице Южного Урала было -25.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта news.ykt.ru
Новости на эту тему
- 26.01.2018 г. Челябинские школьники не учатся четвертый день подряд
- 25.01.2018 г. Челябинские школьники вновь остались дома из-за холодов
- 24.01.2018 г. В школах Челябинска второй день подряд отменяют занятия из-за морозов
- 23.01.2018 г. В челябинских школах отменили занятия из-за морозов
- 22.01.2018 г. Занятия в школах Челябинска, несмотря на утренний мороз, проходят в обычном режиме