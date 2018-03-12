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Около 400 южноуральцев оформили пособие на первенца
12.03.2018 г. 16:40
Фото с сайта pravmin74.ru
Новым видом детских пособий воспользовались 379 семей из Челябинской области.
Выплаты производятся за счет федерального бюджета. Размер пособия составляет 10 тыс. 221 рубль. Социальную поддержку могут оформить малоимущие семьи, у которых ребенок родился после 1 января 2018 года.
По данным пресс-службы министерства соцотношений области, в этом году увеличился срок назначения выплат в случае рождения третьего и последующих детей. Пособие начинают выдавать с рождения и до достижения ребенком возраста трех лет.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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