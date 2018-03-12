На гала-концерте фестиваля «Весенний beat» в Челябинске выступят музыканты из США и Германии

Фото: Thorsten Scherff

Стала известна программа фестиваля «Весенний beat».

Гала-концерт с участием группы «Ариэль», американской певицы Рене Мари и немецкого блюзмена Тимо Гросса, посвященный музыке 60-70-х годов ХХ века, состоится 8 апреля в концертном зале им. С. С. Прокофьева.

Тимо Гросс. Фото: Thorsten Scherff

Помимо известных гостей, в гала-концерте будут принимать участие победители конкурса детских хоров. Он пройдет 31 марта. Детские хоровые коллективы исполнят песни из кино и мультфильмов. Оценивать участников будут известные артисты, композиторы и аранжировщики.

Рене Мари. Фото: John Abbott

Специальными гостями конкурса станут актиса и певица Лариса Брохман и вокальный ансамбль «Мировые песни». Также в рамках фестиваля пройдут ночь кинокартин, посвященных творчеству The Beatles, поэтический баттл, мастер-классы и творческие встречи с иностранными музыкантами.

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