- -6 ... -8 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
На гала-концерте фестиваля «Весенний beat» в Челябинске выступят музыканты из США и Германии
12.03.2018 г. 16:45
Стала известна программа фестиваля «Весенний beat».
Гала-концерт с участием группы «Ариэль», американской певицы Рене Мари и немецкого блюзмена Тимо Гросса, посвященный музыке 60-70-х годов ХХ века, состоится 8 апреля в концертном зале им. С. С. Прокофьева.
Тимо Гросс. Фото: Thorsten Scherff
Помимо известных гостей, в гала-концерте будут принимать участие победители конкурса детских хоров. Он пройдет 31 марта. Детские хоровые коллективы исполнят песни из кино и мультфильмов. Оценивать участников будут известные артисты, композиторы и аранжировщики.
Рене Мари. Фото: John Abbott
Специальными гостями конкурса станут актиса и певица Лариса Брохман и вокальный ансамбль «Мировые песни». Также в рамках фестиваля пройдут ночь кинокартин, посвященных творчеству The Beatles, поэтический баттл, мастер-классы и творческие встречи с иностранными музыкантами.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 06.03.2018 г. В Челябинске простились с джазменом Игорем Бурко
- 15.02.2018 г. На фестивале «Весенний beat» выступит звезда американского джаза Рене Мари
- 01.02.2018 г. В Челябинской области стартовал прием заявок на весеннюю Beat-ву детских хоров
- 28.11.2017 г. В Челябинске владельца ресторана оштрафовали на 10 тыс. рублей за армянские песни
- 14.11.2017 г. Челябинская область начинает расширять связи со Словакией