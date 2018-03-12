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Челябинск вошел в список российских городов, жители которых больше остальных хотят переехать в другое место
12.03.2018 г. 16:30
13% челябинцев готовы в ближайшие два года мигрировать в другой город.
Готовность россиян к отъезду на новое постоянное место жительства оценил финансовый университет при правительстве России. По данным исследования, в целом по стране только 8% опрошенных могли бы в ближайшее время мигрировать.
Меньше всего переезжать хотят жители Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Нижнего Новгорода и Севастополя. Больше всего желающих покинуть свой город аналитики обнаружили в Махачкале, где уехать мечтает каждый пятый. На втором месте по числу желающих сменить место проживания Тольятти, далее идут Омск, Томск и Челябинск. В столице Южного Урала переехать в другое место в поисках лучшей жизни, по данным исследования, хотят 13% жителей.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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