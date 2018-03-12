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В Челябинской области построят новые объекты по обращению с мусором, а старые рекультивируют
12.03.2018 г. 16:24
На территории Магнитогорского кластера в этом году появятся несколько объектов по обращению с отходами.
Концессионер — компания «Управление отходами» — обязуется построить мусоросортировочный комплекс с полигоном вблизи Магнитогорска и три мусороперегрузочных станции в Агаповском, Кизильском и Верхнеуральском районах. Объем инвестиций в эти проекты составит 1,15 млрд рублей.
Также будет ликвидировано хранилище мазута в Златоусте. Оно находится в 10 метрах от многоквартирного дома и занимает площадь 7,5 тыс. кв. м. Толщина загрязненного грунта превышает 5 м. Администрация города ранее проанализировала все возможные варианты рекультивации мазутохранилища. В результате власти решили его уничтожить с помощью раствора с содержанием почвенных микроорганизмов, использующих для своей жизнедеятельности остатки нефтепродуктов.
Сейчас минэкологии Челябинской области готовит заявку для включения мазутохранилища в федеральный реестр объектов накопленного вреда, что даст возможность получить субсидию на рекультивацию.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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