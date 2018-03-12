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В Челябинской области подсудимый спрятался от приставов в шкафу
12.03.2018 г. 16:12
В Сосновском районе приставы в шкафу нашли мужчину, который не захотел добровольно идти в суд.
Это произошло в селе Большие Харлуши. Местный житель не пришел на заседание в качестве подсудимого за совершение преступлений по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Тогда судья вынес постановление о принудительном приводе обвиняемого. Когда приставы пришли к мужчине домой, дверь открыла его жена. Она сообщила, что мужа нет дома.
Однако при осмотре помещения судебные приставы обнаружили мужчину в шкафу. Он объяснил свое поведение тем, что «испугался шо посадят». Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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Фото с сайта r74.fssprus.ru
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