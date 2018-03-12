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В Челябинске будут производить миндальное и кокосовое молоко
12.03.2018 г. 16:02
В городе открывают завод по производству рисового и соевого молока, а в дальнейшем — миндального и кокосового.
Предприятие находится на Свердловском проспекте, оно создано на площадке комбината хлебопродуктов им. Григоровича. Инвестиции в проект составляют 860 млн рублей, срок окупаемости — 2,5 года. В сутки на заводе будут выпускать до 100 тонн готовой продукции.
В январе 2018 года были завершены основные пусконаладочные работы, уже вышли пробные партии. В течение двух следующих месяцев инвесторы планируют завершить внешний контур здания по оригинальному архитектурному проекту, благодаря которому завод станет украшением центра города.
Продукция предприятия относится к категории здорового питания, популярность которого в мире растет на 6-8% в год. Это самая высокая динамика среди пищевых продуктов.
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Фото с сайта o-polze.com
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