В Челябинске будут производить миндальное и кокосовое молоко

Фото с сайта o-polze.com

В городе открывают завод по производству рисового и соевого молока, а в дальнейшем — миндального и кокосового.

Предприятие находится на Свердловском проспекте, оно создано на площадке комбината хлебопродуктов им. Григоровича. Инвестиции в проект составляют 860 млн рублей, срок окупаемости — 2,5 года. В сутки на заводе будут выпускать до 100 тонн готовой продукции.

В январе 2018 года были завершены основные пусконаладочные работы, уже вышли пробные партии. В течение двух следующих месяцев инвесторы планируют завершить внешний контур здания по оригинальному архитектурному проекту, благодаря которому завод станет украшением центра города.

Продукция предприятия относится к категории здорового питания, популярность которого в мире растет на 6-8% в год. Это самая высокая динамика среди пищевых продуктов.

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Фото с сайта o-polze.com

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