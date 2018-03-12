Выбросы челябинских заводов будут снимать с колеса обозрения

Экоактивисты установили на колесе обозрения у ТРК «Мегаполис» видеокамеры для съемки выбросов.

Это было сделано в рамках проекта движения «АнтиСМОГ». Активисты хотят установить камеры в нескольких точках города, чтобы ежедневно наблюдать за состоянием атмосферного воздуха, контролировать выбросы предприятий. В ближайшее время системы круглосуточного видеонаблюдения появятся в промышленных зонах Челябинска.

Видео: Движение «АнтиСМОГ»

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