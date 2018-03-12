Имеет ли право инспектор ГИБДД требовать у водителя открыть капот или багажник?

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Автоюрист Юрий Панченко рассказал, какие просьбы сотрудников ДПС законны, а какие нет. Если вас остановили на дороге, а вам дорого ваше время, не стоит спрашивать о причине остановки — это уже элемент конфликта, а, значит, общение с инспектором может затянуться.

«Когда меня инспекторы останавливают, я сразу же достаю страховку, из портмоне сразу достаю два документа — права и свидетельство о регистрации — и передаю в руки инспектору. И выхожу ему навстречу, и здороваюсь. И все, буквально полминуты идет проверка документов, и я сел и уехал. Если водитель ставит перед собой задачу стать звездой Youtube, тут уже оборотная сторона. То есть прежде чем что-то говорить, он сначала опустит окно, никто не кидается навстречу инспектору, и следует вопрос: «Какова причина остановки?». Это уже конфликт. Если есть конфликт, значит, на это нужно время. Все, время уже тратится», — отметил Юрий Панченко.

Если инспектор попросил открыть багажник, стоит уточнить: действительно ли это просьба или приказ. Например, сотрудник ГИБДД может сказать водителю, что нужно проверить, работают ли стоп-сигналы. Это просьба. Обязанности демонстрировать, горят ли фонари, у водителя нет. А вот капот по требованию инспектора шофер остановленной машины открыть должен, говорит Юрий Панченко. Однако инспектор может попросить это сделать только для того, чтобы сверить идентификационный номер машины.

«Здесь могу обратить внимание, сразу вопросы следуют: а если в этот момент какое-то техническое состояние будет выяснять инспектор. Самое популярное — дергать рулевую тягу: «Ага, есть люфт, значит, рулевое управление неисправно, вы с неисправным рулевым управлением ездите, автомобиль на штрафстоянку, вы дальше пешком». В общем, пугалки такие. Верховный суд в этой ситуации однозначно сказал: только сверка идентификационных номеров кузова, и все, больше ничего. То есть дергать рулевую тягу инспектор права не имеет», — пояснил автоюрист.

Есть три процедуры, связанные с изучением содержимого салона и багажника машины, — осмотр, досмотр и обыск. Первое — дело добровольное. Если водитель не хочет открывать, он может отказаться. Но тогда он должен быть готов к тому, что инспектор устроит досмотр. А это уже принудительная для водителя процедура.

«Инспектор тормозит двух водителей, они становятся понятыми. Или инспектор включает видеокамеру, если понятых найти сложно, составляет протокол досмотра, и у водителя появляется обязанность открыть капот или багажник, или двери. Если он продолжает гнуть пальцы, то до 15 суток грозит водителю за неподчинение законным требованиям. Обыск — это вообще из области Уголовного кодекса. На это нужна санкция следователя, то есть это вообще просто так не проводится», — рассказал Юрий Панченко.

Ни при осмотре, ни при досмотре сотрудник ГИБДД не имеет права что-то трогать, добавил автоюрист.

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Фото с сайта mediakuzbass.ru

Все новости за 12.03.2018 г.»