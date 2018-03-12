В Челябинске Porsche Cayenne наехал на два припаркованных автомобиля

Фото с сайта vk.com/chelgai74

В Металлургическом районе элитная иномарка налетела на припаркованные на стоянке машины.

Инцидент произошел утром 8 марта на улице Дачной, 39. 40-летний водитель Porsche Cayenne наехал на препятствие, а затем его машина опрокинулась на Toyota Corolla и Ford Focus, которые стояли рядом. В результате ДТП пассажиры внедорожника получили травмы и были госпитализированы.

По данным группы «Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД» в соцсети «ВКонтакте», водитель Porsche управлял автомобилем в нетрезвом виде.

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Фото с сайта vk.com/chelgai74

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