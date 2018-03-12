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В Челябинске Porsche Cayenne наехал на два припаркованных автомобиля
12.03.2018 г. 15:14
Фото с сайта vk.com/chelgai74
В Металлургическом районе элитная иномарка налетела на припаркованные на стоянке машины.
Инцидент произошел утром 8 марта на улице Дачной, 39. 40-летний водитель Porsche Cayenne наехал на препятствие, а затем его машина опрокинулась на Toyota Corolla и Ford Focus, которые стояли рядом. В результате ДТП пассажиры внедорожника получили травмы и были госпитализированы.
По данным группы «Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД» в соцсети «ВКонтакте», водитель Porsche управлял автомобилем в нетрезвом виде.
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Фото с сайта vk.com/chelgai74
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