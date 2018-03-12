Пьяный челябинец избил 5-месячного ребенка

Фото с сайта Vg-news.ru

В Челябинске за жестокое избиение ребенка арестовали 39-летнего мужчину.

По версии следствия, 9 марта в квартире одного из домов Курчатовского района произошла бытовая ссора. После этого пьяный мужчина избил 5-месячную внучку сожительницы. Девочку госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Подозреваемого заключили под стражу. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.

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Фото с сайта Vg-news.ru

Все новости за 12.03.2018 г.»