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Пьяный челябинец избил 5-месячного ребенка
12.03.2018 г. 15:01
Фото с сайта Vg-news.ru
В Челябинске за жестокое избиение ребенка арестовали 39-летнего мужчину.
По версии следствия, 9 марта в квартире одного из домов Курчатовского района произошла бытовая ссора. После этого пьяный мужчина избил 5-месячную внучку сожительницы. Девочку госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Подозреваемого заключили под стражу. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.
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Фото с сайта Vg-news.ru
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