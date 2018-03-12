Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -13 ... -15 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
Разбор полетов
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
В Челябинске в выходные потеплеет до +3 и пройдет дождь
12.03.2018 г. 14:44
Фото с сайта rubtsovskmv.ru
Синоптики обещают жителям Челябинска теплые выходные с дождем.
К четвергу, 15 марта, столбики термометров в дневное время поднимутся до +1. В субботу воздух прогреется до +3, пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до -6.
По данным гидрометцентра России, в воскресенье днем в Челябинске будет +2, временами небольшие осадки.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта rubtsovskmv.ru
Новости на эту тему
- 06.03.2018 г. Челябинск встал в жутких пробках из-за нечищенных дорог
- 05.03.2018 г. В Челябинской области ожидаются сильный ветер и снегопад
- 05.03.2018 г. Челябинск завалит снегом в праздничные выходные
- 27.02.2018 г. На улицах Челябинска движение парализовано из-за снега
- 26.02.2018 г. Из-за снегопада на расчистку трассы М5 в Челябинской области выведено более 40 машин