В Челябинске в выходные потеплеет до +3 и пройдет дождь

Фото с сайта rubtsovskmv.ru

Синоптики обещают жителям Челябинска теплые выходные с дождем.

К четвергу, 15 марта, столбики термометров в дневное время поднимутся до +1. В субботу воздух прогреется до +3, пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до -6.

По данным гидрометцентра России, в воскресенье днем в Челябинске будет +2, временами небольшие осадки.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта rubtsovskmv.ru

Все новости за 12.03.2018 г.»