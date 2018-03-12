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В Челябинской области прогнозируют 54-процентную явку на президентские выборы
12.03.2018 г. 14:37
Челябинская область стала аутсайдером среди российских регионов по предполагаемому интересу местных жителей к выборам.
Ожидается, что в воскресенье, 18 марта, на избирательные участки придут 54% южноуральцев. Такие данные приводит «Давыдов.Индекс», который провел опрос среди 150 экспертов в 50 регионах страны.
Лидером по ожидаемой явке, по мнению специалистов, является Татарстан с показателем 82%. Также высокий интерес к выборам прогнозируют в Чувашии, Пензенской, Тюменской областях и Ставропольском крае. Помимо Челябинской области, низкая явка будет в Дагестане, Архангельской, Курской, Ивановской и Брянской областях, а также в Петербурге, считают эксперты.
По данным «Давыдов.Индекс», средняя явка по стране составит 64%.
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Фото с сайта gorod48.ru
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