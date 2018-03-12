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Директор завода ЖБИ-1 погасил долги по зарплате на сумму 2,5 млн рублей после возбуждения уголовного дела
12.03.2018 г. 14:34
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске руководитель предприятия в ходе расследования уголовного дела погасил задолженность по зарплате перед рабочими.
Директор «Челябинского завода железобетонных изделий №1» выплатил 70 сотрудникам в общей сумме более 2,5 млн рублей. В суд направили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении директору штрафа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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