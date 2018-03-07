Травма канадца и одна корона на двоих. В Миассе прошли соревнования среди лучших ски-кроссеров мира

Фото: Анна Адианова

В Миассе прошли два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Лучшим по итогам двух дней спортсменам вручили золотые короны, изготовленные златоустовскими мастерами. Журналист «Челябинского эха» Анна Адианова провела выходные на склонах Уральских гор в компании сильнейших ски-кроссеров мира.

Первые финальные заезды состоялись в субботу, 2 марта. На старт вышли спортсмены, которые в пятницу оказались лучше других в квалификационном отборе. В следующую стадию пробились семеро российских ски-кроссеров, включая трех представителей Челябинской области — это Игорь Омелин, Егор Коротков и Анастасия Чирцова.

Во время одного из заездов 1/8 финала упал канадский спортсмен Мэтью Людюк. Лыжник не смог самостоятельно подняться, поэтому на помощь прибыли медики. У ски-кроссера диагностировали травму ноги. На снегоходе спортсмена транспортировали к медикам.

В финале первого этапа победу одержала швейцарка Фанни Смит. Серебро завоевала канадка Бриттани Фелан. Бронза досталась австрийке Катрин Офнер. Лучший результат у российских спортсменок показала Анастасия Чирцова. Она заняла 13 место.

И среди мужчин победу одержал представитель Швейцарии — Йонас Ленер. Серебро досталось канадцу Кевину Друри. Третьим месте финишировал француз Жан-Фредерик Шапюи. Лучший результат среди российских спортсменов (7-е место) показал Игорь Омелин.

Болельщикам представили лидеров Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» - шведку Сандру Нэслунд и швейцарца Марка Бишофбергера.

На пресс-конференции организаторов одной из главных тем обсуждения было желание «Солнечной долины» принять Чемпионат мира по фристайлу в 2025 году. Председатель совета директоров курорта Олег Сиротин сообщил, что заявка на проведение турнира будет подана в апреле.

«Уже прошел первый межведомственный комитет, который принял решение, что Россия будет бороться за право проведения соревнований. Официальное решение о месте примут на осенней сессии FIS», — сказал Олег Сиротин.





Рейс-директор FIS Мартин Фиала заявил, что поддерживает решение «Солнечной долины» бороться за право принять чемпионат мира в 2025 году.



«Я регулярно приезжаю в «Солнечную Долину» и вижу, как много здесь делается для развития зимних видов спорта. Вы можете быть уверены в моей поддержке «Солнечной Долины» в качестве кандидата на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году», — сказал Мартин Фиала.

На следующий день в «Солнечной Долине» ски-кроссеры вновь вышли на старт. В воскресенье прошел предпоследний этап Кубка мира.

Группа поддержки одного из спортсменов сборной России. Игорь Омелин родился в Аше и является воспитанником местной спортивной школы.

Во второй день соревнований в «Солнечной Долине» победу одержала шведка Сандра Нэслунд. Второй финишировала канадка Бриттани Фелан. Бронзовую медаль завоевала швейцарка Фанни Смит, которая днем ранее одержала там победу.

В мужской части соревнований победу одержал канадец Кевин Друри. Серебро завоевал швейцарец Йонас Ленер. Бронзовая медаль досталась представителю Словении — Филиппу Фличару. Болельщики громко приветствовали всех победителей и призеров, но больше всего аплодисментов звучало в адрес словенца. Российские спортсмены вновь остались без медалей на домашних этапах.

Для лучших спортсменов миасских этапов златоустовские мастера изготовили две короны. Однако у мужчин сразу два спортсмена показали одинаковые результаты. Так, Йонас Ленер и Кевин Друри завоевали по золоту и серебру. В итоге спортсменам вручили одну корону на двоих. Как ски-кроссеры будут делить награду — неизвестно. Женская корона досталась Фанни Смит, которая за два дня завоевала золото и бронзу.

Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Сергей Ридзик на домашних этапах выступил неудачно (10-е и 14-е места). Средний результат спортсмен объяснил усталостью и опустошением после Олимпийских игр.



«Внутри меня сейчас пустота, потому что я для себя план расписывал жизненный другой. Сначала взойти на пьедестал Кубка мира, потом выиграть его, взойти на пьедестал Чемпионата мира — и так далее… Но как-то перескочил эти моменты. Я думал, что олимпийская медаль достанется мне под конец карьеры, а в то, что завоевал ее сейчас — до сих пор не верится», — рассказал Сергей Ридзик.





Также спортсмен поделился с журналистами со своим мнением по поводу выступления россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.



«Свою позицию по поводу нейтрального флага я высказал еще в прошлом году, и для себя определил, что политика — это их дело, наше - зарабатывать вот такие «железяки», — заявил Сергей Ридзик.



В финальной части пресс-конференции ски-кроссер отметил высокую организацию этапов Кубка мира в «Солнечной долине» и теплую поддержку со стороны южноуральских болельщиков.



В следующем году «Солнечная долина» вновь примет международные соревнования. В 2017 году было принято решение о проведении Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в Миассе в каждом сезоне до 2022 года.

Фото: Анна Адианова

Все новости за 07.03.2018 г.»