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В Челябинске автомобилистов начнут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках
07.03.2018 г. 17:29
Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал соавтором законопроекта, который вернет местным властям право штрафовать жителей за парковку машин на газонах.
В настоящее время суды отказываются назначать административные наказания за такие нарушения.
«Для Челябинска проблема парковок в неположенных местах — это и вопрос экологии, и вопрос безопасности, и вопрос благоустройства», — заявил Владимир Бурматов.
По его словам, автомобилисты развозят на колесах землю с газонов по городским дворам. Согласно поправкам, которые предлагает внести депутат, парковкой во дворах будут заниматься городские и районные власти. Эту инициативу Госдума рассмотрит весной, сообщил Владимир Бурматов.
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Фото с сайта shtrafyinfo.ru
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