В Челябинске автомобилистов начнут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

Фото с сайта shtrafyinfo.ru

Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал соавтором законопроекта, который вернет местным властям право штрафовать жителей за парковку машин на газонах.

В настоящее время суды отказываются назначать административные наказания за такие нарушения.

«Для Челябинска проблема парковок в неположенных местах — это и вопрос экологии, и вопрос безопасности, и вопрос благоустройства», — заявил Владимир Бурматов.

По его словам, автомобилисты развозят на колесах землю с газонов по городским дворам. Согласно поправкам, которые предлагает внести депутат, парковкой во дворах будут заниматься городские и районные власти. Эту инициативу Госдума рассмотрит весной, сообщил Владимир Бурматов.







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Фото с сайта shtrafyinfo.ru

Все новости за 07.03.2018 г.»