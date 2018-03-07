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5% женщин мечтают об автомобиле, который будет парковаться самостоятельно
07.03.2018 г. 17:26
Фото с сайта CarClub.ru
Каждая двадцатая автолюбительница считает, что идеальная машина должна уметь парковаться сама.
По данным CarPrice, около 40% женщин мечтают о том, чтобы автомобиль не ломался. А для каждой пятой важен прежде всего внешний вид. Треть женщин придумывают своему автомобилю прозвище. Среди необычных — Пыжик, Филя, Джульетта, Доченька, Енот, Моя подружка, Иннокентий, Фрау-Мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша.
В основном женщины предпочитают белые автомобили. Машина такого цвета есть у 35% опрошенных. 33% респондентов имеют красный автомобиль. Тройку лидеров замкнули черные машины (19%).
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Фото с сайта CarClub.ru
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