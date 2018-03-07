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На 8 га челябинского городского бора вырубят деревья
07.03.2018 г. 17:22
Фото с сайта www.карта74.рф
В рамках санитарной уборки в этом году в челябинском бору вырубят деревья на площади 8 га.
Вырубки будут выборочными. Лесники на площади 8 га уничтожат деревья, поврежденные пожарами. Также под рубку попадут сухостойные и буреломные насаждения, которые угрожают жизни и здоровью прохожих. Кроме того, погибшие деревья являются разносчиков паразитов для живых растений.
По данным пресс-службы главного управления лесами региона, работы по очистке бора продлятся до конца года.
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Фото с сайта www.карта74.рф
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