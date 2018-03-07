На 8 га челябинского городского бора вырубят деревья

Фото с сайта www.карта74.рф

В рамках санитарной уборки в этом году в челябинском бору вырубят деревья на площади 8 га.

Вырубки будут выборочными. Лесники на площади 8 га уничтожат деревья, поврежденные пожарами. Также под рубку попадут сухостойные и буреломные насаждения, которые угрожают жизни и здоровью прохожих. Кроме того, погибшие деревья являются разносчиков паразитов для живых растений.

По данным пресс-службы главного управления лесами региона, работы по очистке бора продлятся до конца года.

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Фото с сайта www.карта74.рф

Все новости за 07.03.2018 г.»