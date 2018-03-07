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В каждой четвертой южноуральской компании женский день отмечают подарками и застольями
07.03.2018 г. 14:13
Фото с сайта zakupis-ekb.ru
Каждая четвертая организация Челябинской области проводит праздник с раздачей подарков в Международный женский день.
По данным HeadHunter, еще в 16% организаций сотрудницы получают только презенты. В 12% компаний нет подарков и пирогов, однако руководство становится добрее и внимательнее.
Более 60% челябинок предпочитают получать от работодателей материальные подарки. Похвала или благодарность устроит лишь 11% опрошенных. 46% женщин отметили, что получают комплименты от коллег не только 8 марта. Чаще остальных такой ответ давали продавцы, юристы и маркетологи.
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Фото с сайта zakupis-ekb.ru
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