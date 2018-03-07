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Радиостанцию «Челябинское эхо» признали лучшим СМИ за проект «Сделано в Челябинске»
07.03.2018 г. 13:37
«Челябинское эхо» получило диплом первой степени по итогам конкурса для СМИ, организованного Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области.
Награждение победителей проходило на заседании Союза 2 марта. В общей сложности на конкурс была подано 37 заявок.
«Выбор было сделать достаточно сложно. Мы оценивали объективность, информативность, актуальность, а также интересную подачу тем», — прокомментировал исполнительный директор Союза Павел Киселев.
Радиостанция «Челябинское эхо» стала победителем в номинации «Лучшее СМИ». Награду журналистам вручили за высокий профессионализм в освещении экономической и производственной тематики.
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске», за которую радиостанция получила награду, была учреждена в 2015 году и в 2017-м проводилась третий раз. На протяжении четырех месяцев предприниматели рассказывали о своем бизнесе в эфире радиостанции и 31 канала, в беседах участвовали эксперты. По итогам проекта было выбрано три победителя.
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