В Челябинской области готовят специальные автобусы на случай ЧП на выборах

Фото с сайта cheladmin.ru

В случае атак лжеминеров южноуральцы 18 марта смогут проголосовать в резервных помещениях или автобусах.

Региональное управление МВД не исключает появления 18 марта сообщений о заложенных на участках взрывных устройствах. На этот случай организуют более 500 резервных помещений, где можно будет продолжить голосование.

«Там, где таких помещений подобрать не удалось, будут дежурить автобусы — всего 203 единицы», — сообщил ранее начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Челябинской области Валерий Манаев.

Политолог Александр Подопригора отметил, что никогда не слышал о существовании специальных автобусов на случай ЧП на выборах. По его словам, возможно, они и раньше дежурили возле участков, но эта информация не получала широкой огласки.

«Я об этом никогда не слышал. Может быть они и были где-то, но они же не рассчитаны на эксплуатацию в нормальных условиях. Если они рассчитаны на чрезвычайную ситуацию, условно говоря, сгорел избирательный участок, кто-то сигарету бросил в селе рядом с участком, возможно, они подразумевались, но я никогда не слышал, чтобы они задействованы были», — рассказал Александр Подопригора.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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