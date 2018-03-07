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В Челябинской области готовят специальные автобусы на случай ЧП на выборах
07.03.2018 г. 13:30
В случае атак лжеминеров южноуральцы 18 марта смогут проголосовать в резервных помещениях или автобусах.
Региональное управление МВД не исключает появления 18 марта сообщений о заложенных на участках взрывных устройствах. На этот случай организуют более 500 резервных помещений, где можно будет продолжить голосование.
«Там, где таких помещений подобрать не удалось, будут дежурить автобусы — всего 203 единицы», — сообщил ранее начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Челябинской области Валерий Манаев.
Политолог Александр Подопригора отметил, что никогда не слышал о существовании специальных автобусов на случай ЧП на выборах. По его словам, возможно, они и раньше дежурили возле участков, но эта информация не получала широкой огласки.
«Я об этом никогда не слышал. Может быть они и были где-то, но они же не рассчитаны на эксплуатацию в нормальных условиях. Если они рассчитаны на чрезвычайную ситуацию, условно говоря, сгорел избирательный участок, кто-то сигарету бросил в селе рядом с участком, возможно, они подразумевались, но я никогда не слышал, чтобы они задействованы были», — рассказал Александр Подопригора.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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