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Челябинцы стали чаще заказывать цветы в интернете, чем в прошлом году
07.03.2018 г. 13:07
Фото с сайта zakupis-ekb.ru
Количество онлайн-заказов цветов в канун Международного женского дня увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Гендиректор компании Megaflowers Сергей Семенов объясняет существенный рост тем, что покупатели стали больше доверять интернет-магазинам. «Широкое распространение смартфонов тоже отразилось на увеличении количества заказов», — отметил он.
По словам Сергея Семенова, чаще всего заказывают доставку из одного региона страны в другой. По количеству интернет-покупок лидируют центральные регионы, Сибирь и Дальний Восток. Наибольшей популярностью весной пользуются тюльпаны и композиции из экзотических цветов.
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Фото с сайта zakupis-ekb.ru
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