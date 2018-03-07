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Челябинцы предложили восстановить фонтаны в сквере перед ЮУрГУ
07.03.2018 г. 12:58
Источник: www.centradm.ru
Жители города хотят реконструировать сквер на улице Тернопольской и восстановить три фонтана.
Челябинцы представили на рассмотрение соответствующий проект. В планируемых работах указаны реконструкция тропинок, установка скамеек, урн, цветочных конструкций и декоративных заборов. Также челябинцы предлагают восстановить фонтаны со стороны улицы Сони Кривой и проспекта Ленина.
Источник: www.centradm.ru
Реконструировать сквер планируют в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации Центрального района. Территория будет представлена на голосовании по благоустройству, которое пройдет 18 марта.
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