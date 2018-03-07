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02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Сенатор Ирина Гехт и глава УФАС Анна Козлова стали самыми известными и влиятельными женщинами Челябинской области
07.03.2018 г. 12:43
Руководитель управления ФАС по региону Анна Козлова заняла первую строчку в рейтинге влияния, член Совета Федерации Ирина Гехт возглавила список самых известных женщин.
Рейтинг традиционно перед 8 марта составили социологи челябинского филиала Президентской академии. Списки они сформировали на основе результатов экспертного опроса.
Анна Козлова стала новым лидером рейтинга влияния. До 2018 года несколько лет подряд первой в этом списке была сенатор Ирина Гехт. Теперь она вторая. Замыкает тройку лидеров первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.
Ирина Гехт. Фото: Фото с сайта www.council.gov.ru
Самой известной женщиной Южного Урала в этом году эксперты назвали Ирину Гехт. На второй позиции оказалась глава УФАС Анна Козлова, которая в 2017 году была в этом списке только на пятом месте. А третье место в рейтинге известности сохранила депутат Заксобрания, председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова.
Анна Козлова. Фото с сайта gubernator74.ru
В десятку самых известных женщин региона в этом году попала депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова, которая ранее была лишь на 25-м месте.
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