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Глава минприроды назвал засыпку Коркинского разреза материалом Томинского ГОКа приемлемым вариантом
07.03.2018 г. 11:54
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской во время визита в Челябинск поддержал проект рекультивации Коркинского разреза с применением закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа. Министр посетил город во вторник, 6 марта.
«Это вполне приемлемый вариант. Он позволит в ближайшее время ликвидировать эндогенные пожары, которые есть на Коркинском разрезе. Второе — позволит ликвидировать эту огромную, мягко говоря, яму, которая там существует, и сделать качественный ландшафт. Плюс ко всему здесь при реализации проекта не будет накапливаться экологический ущерб», — сказал Сергей Донской.
По его словам, намеченная работа позволит, с одной стороны, ликвидировать старый объект — Коркинский разрез, с другой — позволит повысить эффективность реализации проекта Томинского ГОКа.
Глубина Коркинского разреза составляет 500 метров, диаметр — около трех километров. Котлован является крупнейшим на территории Евразии.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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