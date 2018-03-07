Глава минприроды назвал засыпку Коркинского разреза материалом Томинского ГОКа приемлемым вариантом

Фото с сайта pravmin74.ru

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской во время визита в Челябинск поддержал проект рекультивации Коркинского разреза с применением закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа. Министр посетил город во вторник, 6 марта.

«Это вполне приемлемый вариант. Он позволит в ближайшее время ликвидировать эндогенные пожары, которые есть на Коркинском разрезе. Второе — позволит ликвидировать эту огромную, мягко говоря, яму, которая там существует, и сделать качественный ландшафт. Плюс ко всему здесь при реализации проекта не будет накапливаться экологический ущерб», — сказал Сергей Донской.

По его словам, намеченная работа позволит, с одной стороны, ликвидировать старый объект — Коркинский разрез, с другой — позволит повысить эффективность реализации проекта Томинского ГОКа.

Глубина Коркинского разреза составляет 500 метров, диаметр — около трех километров. Котлован является крупнейшим на территории Евразии.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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