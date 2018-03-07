В Златоусте 29 тыс. человек остались без света из-за шквалистого ветра

Фото с сайта bgtrk.ru

Утром в среду, 7 марта, часть Златоуста с населением 29 тыс. человек осталась без электричества.

Причиной ЧП стал порывистый ветер до 25 м/с. Была нарушена работа оборудования электросетевого комплекса. Из-за обрыва грозотроса произошел технологический сбой на воздушной линии электропередачи 110 кв «Златоуст–ЗМЗ».

На месте повреждения сейчас работают три аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники. В полную готовность приведены четыре дизель-генератора. В дома 9 тыс. потребителей сейчас электричество подают по резервным схемам. Вернуть свет жителям Златоуста энергетики планируют в ближайшее время, сообщили в пресс-службе «Челябэнерго».

Компания в эти дни в целом работает в особом режиме. МЧС объявило экстренное предупреждение по всей области. Специалисты привели в готовность всю высокопроходимую спецтехнику, проанализировали запас материалов, необходимых для восстановления, организовали учащенные осмотры оборудования.

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Фото с сайта bgtrk.ru

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