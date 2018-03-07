Экстренное предупреждение от МЧС. На Южном Урале ожидаются порывы ветра до 25 м/с

Фото с сайта devyatka.ru

МЧС предупредило, что в Челябинской области ветер усилится до 20-25 м/с.

По данным синоптиков, в среду, 7 марта, в отдельных районах области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В связи с этим в регионе повышается вероятность аварий на линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, крыш, обрыв линий электропередач. Кроме того, МЧС прогнозирует увеличение количества ДТП. При усилении ветра южноуральцам рекомендуют не выходить на улицу.

В среду днем в Челябинской области будет -8 - -14. Местами небольшой снег, в большинстве районов ожидаются метели. В ночь на четверг температура опустится до -17 - -22.

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Фото с сайта devyatka.ru

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