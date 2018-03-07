В Челябинской области оборудуют сеть постов для измерения загрязнения воздуха

Фото с сайта pravmin74.ru

Министр природных ресурсов России Сергей Донской во время визита в Челябинск заявил, что число пунктов мониторинга состояния окружающей среды на Южном Урале будет увеличено.

Руководство региона предложило главе минприроды рассмотреть вопрос о расширении сети постов гидрометцентра на территории Челябинской области. Сергей Донской откликнулся на инициативу.

Сейчас на Южном Урале всего восемь мониторинговых постов гидрометцентра, а для детальной и полной картины необходимо минимум 20. В связи с этим принято решение о передаче в ведение челябинского гидрометцентра высвобожденного оборудования из Курганской области. Речь идет как о передвижных, так и о стационарных пунктах.

Министр природных ресурсов России Сергей Донской работал в Челябинске во вторник, 6 марта. Он посетил «Мечел-кокс», ЧМК, ЧЭМК и городскую свалку.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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