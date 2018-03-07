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В Челябинской области оборудуют сеть постов для измерения загрязнения воздуха
07.03.2018 г. 08:42
Министр природных ресурсов России Сергей Донской во время визита в Челябинск заявил, что число пунктов мониторинга состояния окружающей среды на Южном Урале будет увеличено.
Руководство региона предложило главе минприроды рассмотреть вопрос о расширении сети постов гидрометцентра на территории Челябинской области. Сергей Донской откликнулся на инициативу.
Сейчас на Южном Урале всего восемь мониторинговых постов гидрометцентра, а для детальной и полной картины необходимо минимум 20. В связи с этим принято решение о передаче в ведение челябинского гидрометцентра высвобожденного оборудования из Курганской области. Речь идет как о передвижных, так и о стационарных пунктах.
Министр природных ресурсов России Сергей Донской работал в Челябинске во вторник, 6 марта. Он посетил «Мечел-кокс», ЧМК, ЧЭМК и городскую свалку.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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