Глава минприроды России пообещал исправить экологическую ситуацию в Челябинске за 2-3 года

Фото с сайта gubernator74.ru

Во время визита в Челябинск министр природных ресурсов России Сергей Донской заявил, что будет составлен план экологических мероприятий, которые будут проведены в Челябинске в ближайшие годы.

Сергей Донской призвал представителей крупнейших предприятий региона активизировать предусмотренные законом шаги по переходу на наилучшие доступные технологии. Он также поручил Росприроднадзору в течение марта разработать дорожную карту экологического развития Челябинской области. По мнению Сергея Донского, она позволит населению с каждым годом чувствовать реальное улучшение качества жизни. Документ должен быть подготовлен в течение двух недель, в плане будут установлены реалистичные сроки реализации — 2-3 года. Задача — снизить объем выбросов на 30%, подчеркнул министр.

Губернатор Борис Дубровский озвучил региональные инициативы по улучшению экологической ситуации. Одна из них — региональный закон о льготах по налогу на движимое имущество для стимулирования промышленников к снижению объемов выбросов. По словам Сергея Донского, закон «об экологической совести» является одной из лучших российских практик мотивирования промышленников на реализацию природоохранных мероприятий.

Сергей Донской работал в Челябинске во вторник, 6 марта. Он посетил несколько крупных промышленных площадок, городскую свалку и провел совещание по вопросам охраны окружающей среды.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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