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Росприроднадзор проверит достоверность нормативов по выбросам челябинских заводов
07.03.2018 г. 08:15
Росприроднадзор ставит под сомнение достоверность показателей по выбросам, которые предоставляют предприятия, и, соответственно, достоверность существующих нормативов.
Глава минприроды России Сергей Донской во время визита в Челябинск поручил надзорному ведомству ускорить работу по проверке ранее утвержденных разрешительных документов на выбросы. Нормативы ранее прошли согласование, но у Росприроднадзора есть сомнения по поводу показателей предприятий. В ведомстве считают, что цифры по выбросам могут не соответствовать реальным данным. В связи с этим возникает необходимость проверить и достоверность нормативов по выбросам.
Министр природных ресурсов России Сергей Донской посетил Челябинск во вторник, 6 марта. Вместе с губернатором Борисом Дубровским он побывал на производственных площадках ПАО «Мечел». В частности, ознакомился с крупным природоохранным проектом «Мечел-Кокса», посетил новую аглофабрику ЧМК. Также состоялась рабочая поездка на ЧЭМК.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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