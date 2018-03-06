Челябинский зоопарк ищет женщин, похожих на обезьян и тигриц

Фото с сайта chelzoo.ru

Зоопарк в преддверии 8 марта предложил мужчинам сравнить женщин с животными и прислать фотографии, подтверждающие сходство. Снимки может отправить любой желающий.

«Если Вы хотите позабавить любимых вами женщин, а они любят животных, напишите, на какого питомца нашего зоопарка похожа ваша жена, подруга или родственница и почему», — пишут организаторы акции.

Фотографии можно присылать на адрес metodist@chelzoo.ru, официальную страницу учреждения в Instagram @chel_zoopark или в группу в соцсети «ВКонтакте». Автор самого оригинального снимка получит пригласительный билет зоопарк. Все фотографии можно будет увидеть в «сюрприз галерее» на сайте учреждения.

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Фото с сайта chelzoo.ru

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