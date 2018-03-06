- -11 ... -13 C°
- -15 ... -17 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Челябинский зоопарк ищет женщин, похожих на обезьян и тигриц
06.03.2018 г. 17:15
Зоопарк в преддверии 8 марта предложил мужчинам сравнить женщин с животными и прислать фотографии, подтверждающие сходство. Снимки может отправить любой желающий.
«Если Вы хотите позабавить любимых вами женщин, а они любят животных, напишите, на какого питомца нашего зоопарка похожа ваша жена, подруга или родственница и почему», — пишут организаторы акции.
Фотографии можно присылать на адрес metodist@chelzoo.ru, официальную страницу учреждения в Instagram @chel_zoopark или в группу в соцсети «ВКонтакте». Автор самого оригинального снимка получит пригласительный билет зоопарк. Все фотографии можно будет увидеть в «сюрприз галерее» на сайте учреждения.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта chelzoo.ru
- 28.02.2018 г. Челябинцам в музее покажут живых кошек
- 28.02.2018 г. Тигр Жорик нашел таежную невесту в Хабаровском крае
- 26.02.2018 г. Зоозащитник Карен Даллакян продает ослика на Avito
- 22.02.2018 г. В челябинском зоопарке родился медовый медвежонок
- 20.02.2018 г. В Красную книгу Челябинской области впервые занесли дождевых червей, пауков и водоросли