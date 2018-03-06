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Глава минприроды во время визита в Челябинскую область призвал власти активнее решать экологические проблемы
06.03.2018 г. 17:10
Сергей Донской заявил южноуральским властям о необходимости перехода к активным действиям в решении экологических проблем.
Губернатор Борис Дубровский сообщил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому о готовности Южного Урала стать пилотной территорией повышенного внимания в сфере экологии. Сергей Донской сказал, что Челябинской области необходимо стать «территорией активных действий в промышленной среде».
«Предприятия должны активизировать работу по переходу на НДТ, а также принять простые экологические меры. Сегодняшних темпов явно не достаточно», — отметил Сергей Донской.
Фото: t.me/borisdubrovsky
Министр прилетел в Челябинск во вторник, 6 марта. В рамках рабочей поездки он посетил ЧМК, «Мечел-Кокс» и ЧЭМК, а также городскую свалку, которую должны ликвидировать и рекультивировать в этом году, сообщает пресс-служба минприроды России.
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