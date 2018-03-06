Челябинцы с помощью дрона сняли на видео дымящиеся трубы «Мечела» во время НМУ

Активисты экологического движения «Антисмог» подняли в небо квадрокоптер и зафиксировали смог над «Мечелом» в период неблагоприятных метеоусловий.

Десятки дымящихся труб заснял квадрокоптер с 1 по 4 марта. Видео выложено в группе «АнтиСМОГ» в соцсети «ВКонтакте». Со 2 по 5 марта в городе были объявлены НМУ первой степени, однако на кадрах видно, что завод продолжает работать и дымить в обычном режиме.

«На предприятия передаются информационные сообщения о возникновении неблагоприятных погодных условий для снижения уровня загрязнения в этот период. И что мы видим на самом деле?» — пишут активисты экодвижения.

Видео: АнтиСМОГ / vk.com

Объемы выбросов предприятия должны снижать по рекомендации Росприроднадзора.

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