В Челябинской области уволилась директор школы, в которой произошла поножовщина

Фото с сайта penzavzglyad.ru

С директором Смольнинской школы, где подросток ударил ножом одноклассника, расторгли трудовой договор.

В учреждении выявили нарушения требований законодательства о безопасности учеников. В связи с этим директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Известно, что женщина уволилась по собственному желанию. Кроме того, за нарушение санитарных норм были наказаны двое сотрудников школы.

Также к дисциплинарной ответственности привлечены председатель комиссии по делам несовершеннолетних и начальник управления образования администрации Сосновского района. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областной прокуратуре.

Поножовщина в Смольнинской школе произошла в середине января. Между учениками случился конфликт. 16-летний школьник ударил своего одноклассника ножом. Пострадавшего доставили в больницу.

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Фото с сайта penzavzglyad.ru

Все новости за 06.03.2018 г.»