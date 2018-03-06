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В Челябинской области уволилась директор школы, в которой произошла поножовщина
06.03.2018 г. 15:39
С директором Смольнинской школы, где подросток ударил ножом одноклассника, расторгли трудовой договор.
В учреждении выявили нарушения требований законодательства о безопасности учеников. В связи с этим директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Известно, что женщина уволилась по собственному желанию. Кроме того, за нарушение санитарных норм были наказаны двое сотрудников школы.
Также к дисциплинарной ответственности привлечены председатель комиссии по делам несовершеннолетних и начальник управления образования администрации Сосновского района. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областной прокуратуре.
Поножовщина в Смольнинской школе произошла в середине января. Между учениками случился конфликт. 16-летний школьник ударил своего одноклассника ножом. Пострадавшего доставили в больницу.
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Фото с сайта penzavzglyad.ru
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