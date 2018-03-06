Жительницу Челябинска будут судить за продажу опасных БАДов для похудения

Фото с сайта 53news.ru

В Челябинске в суд направили дело о контрабанде более 1,6 кг сильнодействующих веществ — биологически активных добавок.

По версии следствия, 47-летняя женщина с 2016 до 2017 года приобретала у казахстанских поставщиков препараты для снижения массы тела. В них содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин. В обычных бандеролях БАДы пересылали в Челябинск.

Затем с помощью социальных сетей женщина искала покупателей и передавала им товар через почту или при личных встречах. Правоохранители изъяли у челябинки свыше 1,6 кг запрещенных препаратов. На автомобиль, гараж, два земельных участка обвиняемой наложен арест, сообщили в областной прокуратуре.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 53news.ru

Все новости за 06.03.2018 г.»