- -11 ... -13 C°
- -15 ... -17 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
Жительницу Челябинска будут судить за продажу опасных БАДов для похудения
06.03.2018 г. 15:18
В Челябинске в суд направили дело о контрабанде более 1,6 кг сильнодействующих веществ — биологически активных добавок.
По версии следствия, 47-летняя женщина с 2016 до 2017 года приобретала у казахстанских поставщиков препараты для снижения массы тела. В них содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин. В обычных бандеролях БАДы пересылали в Челябинск.
Затем с помощью социальных сетей женщина искала покупателей и передавала им товар через почту или при личных встречах. Правоохранители изъяли у челябинки свыше 1,6 кг запрещенных препаратов. На автомобиль, гараж, два земельных участка обвиняемой наложен арест, сообщили в областной прокуратуре.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 53news.ru
- 12.12.2016 г. В Челябинскую область пытались ввезти 50 тыс. единиц запрещенных БАДов для похудения
- 03.08.2016 г. Жительница Челябинской области отдала мошенникам 200 тыс. рублей в качестве выдуманного налога
- 06.05.2016 г. Из аптек Челябинска начали изымать биодобавки для повышения потенции
- 16.02.2016 г. 32 торговца БАДами из ОПГ будет судить в Челябинске
- 02.06.2015 г. Продавцы БАДов обманули челябинцев на 14 млн рублей