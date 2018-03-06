В Челябинске простились с джазменом Игорем Бурко

Фото с сайта vk.com/philarmonia74

Во вторник, 6 марта, состоялись гражданская панихида и похороны известного челябинского музыканта Игоря Бурко.

Руководитель джазового коллектива «Уральский диксиленд» скончался утром 4 марта в одной из городских больниц. За несколько дней до смерти 73-летнего музыканта госпитализировали с инсультом. Его состояние было крайне тяжелым. Церемония прощания прошла в траурном зале крематория на улице Радонежской.



Игорь Бурко родился в Челябинске в 1944 году. В конце 60-х на базе филармонии он создал ансамбль «Уральский диксиленд». В 2002-м джазмену присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2009-м Игорь Бурко стал народным артистом РФ.

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Фото с сайта vk.com/philarmonia74

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