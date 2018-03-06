РМК вошла в проект по созданию ВСМ Челябинск–Екатеринбург

Фото с сайта sm-news.ru

«Русская медная компания» вошла в число участников строительства скоростной магистрали.

В феврале 2018 года предприятие стало членом хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль». РМК принадлежит 20% капитала организации, стоимость вклада оценивается в 50 млн рублей, пишет РБК Екатеринбург. В октябре 2017 года такую же долю получил ЧТПЗ. Остальные участники партнерства — минимущества Челябинской области и две госкомпании.

Проект ВСМ планируют реализовать на базе государственно-частного партнерства. Магистраль Челябинск–Екатеринбург планируют ввести в эксплуатацию к 2024 году. Поезда смогут разгоняться до 300 км/ч. С помощью ВСМ преодолеть расстояние между двумя городами можно будет за 1 час 10 минут.

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Фото с сайта sm-news.ru

Все новости за 06.03.2018 г.»