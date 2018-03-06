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В Челябинской области экс-сотрудника интерната обвиняют в насилии над детьми
06.03.2018 г. 13:22
На бывшего сотрудника одного из детских домов Южного Урала завели два уголовных дела о надругательстве над воспитанниками.
Педагога задержали в 2017 году. Выяснилось, что мужчина регулярно увозил 15-летнего воспитанника в частный дом в Башкирии, где совершал с ним развратные действия. Когда южноуральца арестовали, стало известно о случаях растления других детей.
С начала года в Челябинской области произошло уже несколько педофильских скандалов, связанных с сиротскими учреждениями. Сейчас расследуются дела о произошедшем в Лазурненском интернате. Там регулярно насиловали воспитанников. Потерпевшими признаны семеро мальчиков. Арестован 51-летний мужчина, который приходил в учреждение и совершал с детьми действия сексуального характера.
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Фото с сайта sledcom.ru
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