В Челябинской области экс-сотрудника интерната обвиняют в насилии над детьми

Фото с сайта sledcom.ru

На бывшего сотрудника одного из детских домов Южного Урала завели два уголовных дела о надругательстве над воспитанниками.

Педагога задержали в 2017 году. Выяснилось, что мужчина регулярно увозил 15-летнего воспитанника в частный дом в Башкирии, где совершал с ним развратные действия. Когда южноуральца арестовали, стало известно о случаях растления других детей.

С начала года в Челябинской области произошло уже несколько педофильских скандалов, связанных с сиротскими учреждениями. Сейчас расследуются дела о произошедшем в Лазурненском интернате. Там регулярно насиловали воспитанников. Потерпевшими признаны семеро мальчиков. Арестован 51-летний мужчина, который приходил в учреждение и совершал с детьми действия сексуального характера.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 06.03.2018 г.»