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Средняя высота новых домов в Челябинске достигла 14 этажей
06.03.2018 г. 12:01
Фото с сайта minstroy74.ru
Специалисты портала N1.RU «измерили» высоту новостроек в Челябинске и выяснили, что в среднем она составляет 14 этажей.
Наибольшую долю в строящемся жилье занимают 10-этажные дома — 28%. Затем идут 16-этажки — 18%. Также популярностью у застройщиков пользуются 17-этажные и 9-этажные дома. Средняя высота новостроек составляет 14 этажей.
Самыми высотными стали Калининский и Центральный районы. Там в строящихся домах в среднем по 17 этажей. Самым низким признан Ленинский район, где на каждый дом выходит по 11 этажей.
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Фото с сайта minstroy74.ru
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