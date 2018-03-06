В Челябинске штаб Навального закидали яйцами

Фото с сайта vk.com/teamnavalny_che

Руководитель челябинского штаба сторонников оппозиционера Алексей Табалов сообщил, что неизвестные вандалы закидали входную дверь штаба яйцами.

Это произошло в ночь на понедельник, 5 марта. Алексей Табалов связывает нападение с активными действиями штаба в вопросе подготовки наблюдателей. По его словам, в настоящий момент в Челябинске о желании работать на выборах в сотрудничестве со сторонниками Алексея Навального заявили более 1 тыс. человек.

«Дверь нашего штаба была испачкана какой-то непонятной субстанцией, но потом мы присмотрелись и заметили, что это были разбитые яйца, точнее одно яйцо. Я думаю, что это нападение связано с тем, что мы сейчас готовим армию наблюдателей на выборах, притом что мы сами не участвуем в этих выборах. Видимо, это может кому-то не нравиться. Хочу отметить, что это уже четвертое нападение на наш штаб. По предыдущим трем нападениям мы направляли заявления в полицию, но там их проигнорировали», — рассказал «Челябинскому эху» Алексей Табалов.

Фото: Команда Навального | Челябинск / vk.com

Предыдущие три нападения произошли в 2017 году. В июле вандалы разбили окно, а в ноябре — расписали краской входную группу офиса. Третье нападение случилось в декабре. В штаб ворвался мужчина и устроил в помещении погром.

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