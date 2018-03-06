- -11 ... -13 C°
- -15 ... -17 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
-
02.03.2018 г. | 07:48Гости эфира: Овчинникова Ирина, Ковалев Алексей
В Челябинске штаб Навального закидали яйцами
06.03.2018 г. 11:59
Руководитель челябинского штаба сторонников оппозиционера Алексей Табалов сообщил, что неизвестные вандалы закидали входную дверь штаба яйцами.
Это произошло в ночь на понедельник, 5 марта. Алексей Табалов связывает нападение с активными действиями штаба в вопросе подготовки наблюдателей. По его словам, в настоящий момент в Челябинске о желании работать на выборах в сотрудничестве со сторонниками Алексея Навального заявили более 1 тыс. человек.
«Дверь нашего штаба была испачкана какой-то непонятной субстанцией, но потом мы присмотрелись и заметили, что это были разбитые яйца, точнее одно яйцо. Я думаю, что это нападение связано с тем, что мы сейчас готовим армию наблюдателей на выборах, притом что мы сами не участвуем в этих выборах. Видимо, это может кому-то не нравиться. Хочу отметить, что это уже четвертое нападение на наш штаб. По предыдущим трем нападениям мы направляли заявления в полицию, но там их проигнорировали», — рассказал «Челябинскому эху» Алексей Табалов.
Фото: Команда Навального | Челябинск / vk.com
Предыдущие три нападения произошли в 2017 году. В июле вандалы разбили окно, а в ноябре — расписали краской входную группу офиса. Третье нападение случилось в декабре. В штаб ворвался мужчина и устроил в помещении погром.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.03.2018 г. Южноуральцев приглашают прийти на выборы с бабушками и дедушками и получить гироскутер
- 01.03.2018 г. Явку на президентских выборах на Южном Урале хотят повысить с помощью iPhone 8 и гироскутеров
- 21.02.2018 г. На избирательных участках в Челябинской области установят около 1,5 тыс. видеокамер
- 21.02.2018 г. Борис Дубровский призвал южноуральцев проголосовать на выборах президента
- 21.02.2018 г. В Челябинской области начали обучать общественных наблюдателей