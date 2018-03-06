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В Челябинскую область пришли свиной и гонконгский грипп. Больницы закрыты на карантин
06.03.2018 г. 11:48
Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении карантина в больницах и социальных учреждениях.
На Южном Урале эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 5%. В связи с этим руководитель управления Роспотребнадзора по региону Анатолий Семенов подписал постановление о введении карантина. Согласно документу, в школах и детсадах области будут проводить обязательные осмотры детей. Кроме того, в больницах запретили посещение пациентов, для врачей введен масочный режим.
На прошлой неделе — с 26 февраля по 4 марта — в регионе было зарегистрировано около 30 тыс. случаев ОРВИ, в Челябинске — более 12,5 тыс. В настоящее время учебный процесс полностью приостановлен в четырех школах. Также на карантине находятся 44 класса в 23 образовательных учреждениях, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ сейчас вызвана циркуляцией вирусов гонконгского и свиного гриппов. Это штаммы А H1N1/pdm2009 и А H3N2. Также часто южноуральцы заражаются гриппом В, парагриппом, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекциями.
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Фото с сайта dvinatoday.ru
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