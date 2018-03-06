В Челябинске предложили учитывать влияние объекта на окружающую среду при расчете кадастровой стоимости

Фото с сайта pospeliha.ru

Сопредседатель ЧРО «Опоры России» Денис Константинов предложил рассчитывать кадастровую стоимость зданий, в которых расположены предприятия, с учетом их влияния на окружающую среду.

В настоящее время кадастровая стоимость определяется с помощью эталонных объектов в зависимости от видов использования. «Универсальных зданий не существует. Один объект может нести десятки функций, поэтому важно, не какой вид деятельности будет осуществляться на объекте, а какой ущерб экологии он наносит», — цитирует Znak.com Дениса Константинова.

Новая формула расчета также поможет в решении экологических проблем Челябинска, считает бизнесмен. Однако, по его словам, повышение кадастровой стоимости объектов заставит небольшие предприятия перебраться за город.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта pospeliha.ru

Все новости за 06.03.2018 г.»