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В Челябинске предложили учитывать влияние объекта на окружающую среду при расчете кадастровой стоимости
06.03.2018 г. 09:50
Сопредседатель ЧРО «Опоры России» Денис Константинов предложил рассчитывать кадастровую стоимость зданий, в которых расположены предприятия, с учетом их влияния на окружающую среду.
В настоящее время кадастровая стоимость определяется с помощью эталонных объектов в зависимости от видов использования. «Универсальных зданий не существует. Один объект может нести десятки функций, поэтому важно, не какой вид деятельности будет осуществляться на объекте, а какой ущерб экологии он наносит», — цитирует Znak.com Дениса Константинова.
Новая формула расчета также поможет в решении экологических проблем Челябинска, считает бизнесмен. Однако, по его словам, повышение кадастровой стоимости объектов заставит небольшие предприятия перебраться за город.
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Фото с сайта pospeliha.ru
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